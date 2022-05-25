В Якутии подтопленными остаются более 60 жилых домов

Более 60 жилых домов остаются подтопленными из-за паводка на реке Лена в Якутии. Об этом сообщают в местном МЧС. Власти занимаются оценкой ущерба.

Отмечается, что общая протяженность ледохода составляет больше 300 километров. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровня воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



