Отец россиянки Софии Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске

Отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич сообщил СМИ, что на данный момент ни адвокат, ни консул пока с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.

Он также добавил, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации.

Дудич отметил, что по-прежнему не известен ни статус россиянки, ни то, что ей инкриминируется. Он напомнил, что в среду истекают 72 часа с момента задержания его дочери, по истечении которых она должна быть освобождена или ей должна быть избрана мера пресечения.

По его словам, адвокату не разрешают посещение россиянки в изоляторе из-за эпидемиологической обстановки, связанной с новым коронавирусом.