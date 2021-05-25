Пожар в нежилом здании в районе Серебрянической набережной ликвидирован

Пожар в нежилом здании в центре столицы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По уточненной информации, возгорание началось в здании в Тессинском переулке, доме 5, строении 6. Там горели чердак и кровля на общей площади около 800 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19. К месту происшествия был затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.