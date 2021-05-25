Пожар в нежилом здании в районе Серебрянической набережной локализован

Пожар в нежилом здании в центре столицы локализован. О ЧП на Серебрянической набережной рассказали в МЧС.

"В ходе разведки установлено, что горит несколько строений, примыкающих друг к другу. Они не эксплуатируемые. Происходило возгорание подкровельного пространства металлической кровли по деревянной обрешетке. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 16 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек личного состава", – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что пожар уже локализован, открытое горение ликвидировано и проводится проливка и разборка строительных конструкций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.