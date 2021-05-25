Новости России: в Ростове-на-Дону загорелся склад с питьевой водой

07:45
В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с бутилированной водой. Огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров. Кровля двухэтажного здания обрушилась. Пожарные уже зашли внутрь и начали тушить помещение. На кадрах видно, что вокруг них на полках стоят десятки больших бутылей с питьевой водой. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
Только за сутки спасатели потушили 75 природных пожаров по всей стране. Горит Тюменская область, площадь пожаров сократили с 19 тысяч до 3 тысяч гектаров. В Ханты-Мансийске и на Алтае лесные пожары начинаются из-за ударов молнии. Сильные грозы – как раз сигнал перехода регионов Урала и Сибири в сложный пожароопасный летний период.
На Урале, где уже вторую неделю стоит страшная жара, люди при любой возможности пытаются оказаться поближе к какому-нибудь водоему. Каково же было удивление отдыхающих, когда за проход на дикий пляж на окраине города, с них потребовали деньги. Плату собирали молодые люди, которые никак не представлялись и не предъявляли никаких документов. Отдыхающие обвинили в беспределе администрацию отеля, стоящего на берегу озера, но там все обвинения опровергли.
В Чебаркуле один из жителей пришел на пляж с бурым медвежонком. Животное тут же стало звездой побережья и любимцем всех детей. Они бегали за зверем, гладили и обнимали, как щенка или котенка. Правда, не все жители оценили такой специфический выбор домашнего питомца. Некоторые пожаловались в Минэкологии. Теперь чиновники будут разбираться, кто хозяин зверя и откуда он взялся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: