Новости России: в Ростове-на-Дону загорелся склад с питьевой водой

В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с бутилированной водой. Огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров. Кровля двухэтажного здания обрушилась. Пожарные уже зашли внутрь и начали тушить помещение. На кадрах видно, что вокруг них на полках стоят десятки больших бутылей с питьевой водой. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Только за сутки спасатели потушили 75 природных пожаров по всей стране. Горит Тюменская область, площадь пожаров сократили с 19 тысяч до 3 тысяч гектаров. В Ханты-Мансийске и на Алтае лесные пожары начинаются из-за ударов молнии. Сильные грозы – как раз сигнал перехода регионов Урала и Сибири в сложный пожароопасный летний период.

На Урале, где уже вторую неделю стоит страшная жара, люди при любой возможности пытаются оказаться поближе к какому-нибудь водоему. Каково же было удивление отдыхающих, когда за проход на дикий пляж на окраине города, с них потребовали деньги. Плату собирали молодые люди, которые никак не представлялись и не предъявляли никаких документов. Отдыхающие обвинили в беспределе администрацию отеля, стоящего на берегу озера, но там все обвинения опровергли.

В Чебаркуле один из жителей пришел на пляж с бурым медвежонком. Животное тут же стало звездой побережья и любимцем всех детей. Они бегали за зверем, гладили и обнимали, как щенка или котенка. Правда, не все жители оценили такой специфический выбор домашнего питомца. Некоторые пожаловались в Минэкологии. Теперь чиновники будут разбираться, кто хозяин зверя и откуда он взялся.