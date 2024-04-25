В Москве установили личности 2,5 тыс человек, причастных к преступлениям разных лет

Сотрудники столичного уголовного розыска за 2023 год установили личности более 2,5 тысячи человек, причастных к преступлениям разных лет. Половина из них проходит по особо тяжким делам. О проделанной работе полицейские рассказали на пресс-конференции.

Чтобы поймать правонарушителей, создаются специальные следственно-оперативные группы и экспертно-криминалистические подразделения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

