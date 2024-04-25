Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 13:45

Происшествия

Новости регионов: огонь охватил 2 тыс "квадратов" в кафе Нижнего Тагила

Новости регионов: огонь охватил 2 тыс "квадратов" в кафе Нижнего Тагила

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В Нижнем Тагиле загорелось кафе на площади двух тысяч квадратных метров. В результате ЧП были эвакуированы 20 человек, никто из них не пострадал. К данной минуте пожар удалось локализовать. По данным МЧС, на месте работали 30 спасателей.

Тем временем песчаная буря из Сахары долетела до России. В Крыму и Белгородской области жители заметили оранжевую пыль, которую хорошо видно на темных поверхностях. По словам синоптиков, опасности погодное явление не представляет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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