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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в селе в Забайкалье

СК возбудил уголовное дело после пожара в селе в Забайкалье

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Уголовное дело о халатности завели из-за пожара в Забайкалье. Возгорание началось на мебельном производстве, которое не использовали. Из-за ветра и сухой травы вокруг огонь быстро распространился на площади 800 квадратных метров, а затем вырос до 1 800 "квадратов". Кроме того, загорелись восемь жилых домов.

Полиция в данный момент эвакуирует местных жителей. В домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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