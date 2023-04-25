СК возбудил уголовное дело после пожара в селе в Забайкалье

Уголовное дело о халатности завели из-за пожара в Забайкалье. Возгорание началось на мебельном производстве, которое не использовали. Из-за ветра и сухой травы вокруг огонь быстро распространился на площади 800 квадратных метров, а затем вырос до 1 800 "квадратов". Кроме того, загорелись восемь жилых домов.

Полиция в данный момент эвакуирует местных жителей. В домах проживают 17 человек, в том числе семь детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.