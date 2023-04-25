Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара в селе Забайкалья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку из-за пожара в селе Забайкалья, где пострадали восемь домов. Об этом сообщило ведомство.

"Москвич" планирует начать производство электромобиля на своей платформе до конца 2025 года. Об этом заявили представители завода.

Около 16 тысяч объектов энергетики обновили в Москве с 1 апреля. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.