Центр Москвы будет перекрыт с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Происшествия

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара в селе Забайкалья

Новости часа: прокуратура начала проверку из-за пожара в селе Забайкалья

Пожар произошел на мебельном заводе в Забайкалье

Новости часа: РФ закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии

Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Приморском крае

Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в столице

Новости регионов: на Сахалине выгорело помещение в 900 "квадратов"

Новости мира: десятки человек погибли в Мьянме из-за торнадо

ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО

Автомобиль врезался в бетонные ограждения на 14-м километре МКАД

Новости часа: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура начала проверку из-за пожара в селе Забайкалья, где пострадали восемь домов. Об этом сообщило ведомство.

"Москвич" планирует начать производство электромобиля на своей платформе до конца 2025 года. Об этом заявили представители завода.

Около 16 тысяч объектов энергетики обновили в Москве с 1 апреля. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
происшествияпожаррегионытранспортавтогородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика