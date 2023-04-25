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Происшествия

Пожар произошел на мебельном заводе в Забайкалье

Пожар произошел на мебельном заводе в Забайкалье

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В Забайкалье огонь от пожара перекинулся на жилые дома. Полиция проводит эвакуацию местных жителей.

Началось все с возгорания на местном мебельном заводе. Из-за сухой травы вокруг и сильных порывов ветра огонь стал распространяться почти моментально и охватил 800 квадратных метров. По данным спасателей, помимо цеха, сгорели уже восемь домов.

На место направляют вертолеты, пожарный поезд и дополнительные силы МЧС – порядка 100 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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