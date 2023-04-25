Новости регионов: на Сахалине выгорело помещение в 900 "квадратов"

Помещение, где шили рыбацкие сети, выгорело на Сахалине. Здание уже давно не использовалось. Огонь распространился почти на тысячу квадратных метров. Тушение заняло почти всю ночь. Погибших и пострадавших нет.

Сильный пожар произошел в школе-интернате в Йошкар-Оле. Возгорание началось на чердаке. Детей и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

ДТП произошло в Дагестане. На дороге столкнулись лошадь и мотоциклист. Авария произошла во время празднования начала весенне-полевых работ.

В Ленобласти прошла репетиция зомби-апокалипсиса. Участники должны были преодолеть дистанцию по пересеченной местности: шесть километров для взрослых и три – для детей.

На Байкале загорелись летние гостевые домики. Туристический комплекс располагался недалеко от берега. Пострадавших нет.

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