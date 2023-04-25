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Происшествия

Новости регионов: на Сахалине выгорело помещение в 900 "квадратов"

Новости регионов: на Сахалине выгорело помещение в 900 "квадратов"

Новости мира: десятки человек погибли в Мьянме из-за торнадо

ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО

Автомобиль врезался в бетонные ограждения на 14-м километре МКАД

Новости часа: Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина о зерновой сделке

Два чемодана с неизвестным содержимым обнаружили у посольства РФ в Вашингтоне

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства РФ в США

Один человек пострадал из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Автомобиль упал с моста на Шмитовском проезде в Москве

Помещение, где шили рыбацкие сети, выгорело на Сахалине. Здание уже давно не использовалось. Огонь распространился почти на тысячу квадратных метров. Тушение заняло почти всю ночь. Погибших и пострадавших нет.

Сильный пожар произошел в школе-интернате в Йошкар-Оле. Возгорание началось на чердаке. Детей и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

ДТП произошло в Дагестане. На дороге столкнулись лошадь и мотоциклист. Авария произошла во время празднования начала весенне-полевых работ.

В Ленобласти прошла репетиция зомби-апокалипсиса. Участники должны были преодолеть дистанцию по пересеченной местности: шесть километров для взрослых и три – для детей.

На Байкале загорелись летние гостевые домики. Туристический комплекс располагался недалеко от берега. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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