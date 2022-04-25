Бастрыкин поручил расследовать новый случай осквернения памятника в Литве

Бастрыкин поручил расследовать новый случай осквернения памятника советским воинам в Литве.

Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской "Группой ГАЗ" до 25 мая.

Узбекистан и Мурманская область намерены развивать совместный туризм и торговлю.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.