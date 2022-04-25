Телеведущий Соловьев узнал о готовящемся на него покушении из СМИ

Телеведущий Владимир Соловьев узнал о готовящемся на него покушении из СМИ. Этой новости он не был удивлен, как рассказал в интервью Москве 24.

По словам журналиста, с начала спецоперации ему неоднократно поступали сообщения с угрозами. Подробнее – в сюжете.