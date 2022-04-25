Покушение на Соловьева и отключение отопления в Москве

Неонацисты планировали убить журналиста Владимира Соловьева, взорвав его машину – об этом сообщили в Следственном комитете. За телеведущим вели слежку и выясняли, какие места он чаще посещает.

В столице начали готовиться к отключению отопления. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Батареи остынут, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней будет выше 8 градусов.

Москва поддержит городскую промышленность, бизнес, некоммерческие организации и туристическую сферу. Уже работают десятки мер по оказанию помощи различным секторам экономики города, которые оказались под санкционным давлением. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.