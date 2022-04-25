Пожар произошел в торговом центре на 32-м км МКАД

Людей эвакуируют из торгового центра "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД. В здании произошел пожар.

В администрации торгового центра заявили, что огонь вспыхнул на минус первом этаже. В настоящее время пожарные устанавливают очаг возгорания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.