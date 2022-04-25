Готовившие нападение на телеведущего Соловьева вели за ним слежку – Бортников

Неонацисты планировали подорвать машину журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщили в Следственном комитете. Для этого за телеведущим вели слежку и выясняли, какие места он чаще посещает.

Как рассказал глава ФСБ Александр Бортников, руководили подготовкой представители Службы безопасности Украины. Задание было определить место покушения. Группу из шести человек уже задержали. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

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