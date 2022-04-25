По делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева задержаны 6 человек – СК РФ

По делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева задержаны шесть человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Международный детский культурный форум впервые пройдет в Москве 24–28 августа, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Российской экономике нужно еще около миллиона IT-специалистов. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.