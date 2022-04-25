СК заявил, что неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева

Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко заявила, что при расследовании уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьева СК совместно с ФСБ были установлены лица, которые вели приготовления к его убийству.

Среди них оказались шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации. Они планировали подорвать автомобиль телеведущего.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.