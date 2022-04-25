Один человек погиб из-за аварии на водоотливе на шахте в Кузбассе

Один человек погиб и один пострадал в результате прорыва в системе водоотлива на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

Горноспасатели эвакуируют из шахты 211 человек.

