Новости России: в Петербурге автобус врезался в стену дома

В Петербурге автобус въехал в дом. Он проломил окно и кусок стены прямо под светофором. Авария произошла посреди ночи в Петроградском районе. Водитель утверждает, что у него не проворачивался руль, поэтому он потерял контроль над движением. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители Челябинска решили отпраздновать пасхальную ночь с огоньком. Они забрались на холм и устроили там фаер-шоу. На кадрах видно, как мужчина раскручивает горящую шину в окружении сухой травы. В один момент он выронил подожженную покрышку. Она улетела в толпу и задела женщину. Пострадавшую увезли в травмпункт с ожогами, виновного ищет полиция.

В Екатеринбургском поселке загорелось поле сухой травы. Огонь был очень близко к жилым домам. Тушить его начали местные жители, позже подключились пожарные. Правда, всего две машины. Площадь возгорания превысила пять гектаров. Во всей округе стоял очень густой дым.

В Твери продолжают разбирать завалы после сильнейшего пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны. Число погибших увеличилось до 17 человек, сообщает ТАСС. В воскресенье, 24 апреля, в местном Минздраве сообщили, что врачи отмечают положительную динамику у всех 13 госпитализированных пострадавших. Пожар произошел 21 апреля, выгорело 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи.

К берегам Сахалина подошла селедка. К суше прибило тысячи рыб, а морская вода окрасилась в белый цвет. Все из-за того, что начался нерест. На такую легкую добычу сразу же съехались местные жители. Они надевают высокие резиновые сапоги, заходят в воду и ловят рыбу руками. Эксперты убеждены, что такой любительский лов не нанесет большого вреда популяции. Они отмечают, что рыбы в этом сезоне подойдет больше, чем в прошлом.

В Норильске из зимней спячки начали выходить прогнившие машины. "Ласточки" и "Лады" провели под трехметровыми сугробами несколько месяцев. Некоторые водители все же успели спасти свои авто во время первых оттепелей.



Во Владивостоке батюшку чуть не задавила огромная толпа местных жителей. Он раздавал пасхальные яйца на центральной площади. Люди очень переживали, что кому-то может не достаться освященное яйцо – пинали и толкали друг друга локтями.