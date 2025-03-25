Жители Алексеевского района пытаются установить личность женщины с детьми

В Алексеевском районе Москвы зафиксирован случай жестокого обращения с детьми. На кадрах, присланных телезрителями, видно, как женщина несколько раз ударила детей, в том числе по голове.

Местные жители активно обсуждают произошедшее в чатах, пытаясь выяснить личность женщины – является ли она матерью или няней детей. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Личность женщины и ее связь с детьми устанавливаются.

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