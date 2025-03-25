Видео с избиением детей на площадке в Москве привлекло внимание правоохранителей

На детской площадке в Алексеевском районе произошел инцидент, когда женщина несколько раз ударила детей во время прогулки. Этот момент сняли на видео местные жители, которые начали обсуждать произошедшее в чатах. Теперь правоохранительные органы пытаются разобраться в ситуации.

Эксперты утверждают, что такие действия могут привести к серьезным последствиям. По словам адвоката Виталия Ульяненко, если будет доказано, что имел место факт избиения несовершеннолетних, то родителей (или опекунов) могут наказать по статье 156 УК РФ, с возможным сроком от двух до десяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести нанесенного вреда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.