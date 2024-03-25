Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых заключили под стражу до 22 мая. Как сообщалось ранее, всего было задержано 11 человек, из них четверых непосредственных исполнителей теракта уже отправили в СИЗО.

Шесть пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из столичных больниц. При этом оставшиеся пациенты идут на поправку, благодаря профессиональной помощи врачей.

Более двух тонн крови сдали в Москве за выходные для людей, которые пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле", о чем сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего за последние дни, по ее словам, в пункты обратились свыше 7 тысяч желающих стать донорами.

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