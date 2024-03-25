Новости часа: МЧС ликвидировало последствия пожара в "Крокусе" после теракта

Новости
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Собянин рассказал о проекте "Путь героя", который учит детей истории России
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15:47
Участки в Ростокине и Свиблове реорганизуют по программе КРТ
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15:47
Молодой человек ворвался в школу в Афинах и ранил двух человек – СМИ
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15:40
Госдума пересмотрит оборот книг авторов-иноагентов
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15:33
Бортников завил, что исполнителей теракта в "Крокусе" хотели встретить в Киеве как героев
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15:30
Шойгу назвал глупостью слухи о новой мобилизации для санитарной зоны
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15:30
В ФСБ допустили, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоят США, Британия и Украина
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15:22
Жена основателя Wikileaks призвала снять обвинения со своего супруга
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15:10
Путин заявил, что все принимаемые РФ меры должны быть посвящены успеху СВО
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15:10
Часть возвращенных РФ активов использовалась для финансирования Киева – генпрокурор РФ
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15:09
Французы не одобрили выбор певицы для выступления на Олимпиаде
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15:00
В ФСБ заявили, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"
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14:58
ГД приняла закон о запрете педофилам приходить в школы и на детские площадки
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14:56
МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ бомбардировщиками США над Баренцевым морем
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14:52
Онколог рассказала, какая каша позволит избежать воспаления кишечника
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14:51
Генпрокурор РФ заявил, что число совершенных мигрантами преступлений выросло на 75%
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14:46
Путин попросил ГП и МВД продумать систему профилактических антикриминальных мер
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14:46
Глава ФСБ обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в "Крокус Сити Холле"
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14:43
Теракт в "Крокусе" стал новым вызовом для правоохранительной системы – генпрокурор РФ
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14:41
Глава МИД Украины потребовал от Запада дать Киеву "чертовы Patriot"
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14:35
МЧС показало новые кадры разбора конструкций в "Крокус Сити Холле" после теракта
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14:35
Путин призвал сократить проверки бизнеса, но защитить права потребителей
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14:25
Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что не сразу почувствовала ранение
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14:23
Генпрокурор РФ заявил, что заказчиков теракта в "Крокусе" и обстрелов РФ настигнет кара
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14:15
Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"
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14:11
КС РФ воздержался от комментария по вопросу возвращения смертной казни
25 марта, 20:00Происшествия