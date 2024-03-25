Москвичи сдали больше двух тонн крови для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

За 23 и 24 марта москвичи сдали больше двух тонн крови для пострадавших в "Крокус Стихи Холле". Как отметила заммэра Анастасия Ракова, несмотря на то, что запасов крови в столице достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех желающих.

Всего за несколько дней в пункты сдачи крови обратились свыше семи тысяч желающих стать донорами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.