Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 18:15

Происшествия

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают круглосуточную психологическую помощь

Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают круглосуточную психологическую помощь

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С теми, кто пережил нападение или потерял родных в "Крокус Сити Холле", работают московские психологи. Обратиться за помощью можно круглосуточно. Кроме того, в столице функционирует горячая линия.

Тем временем психолог Анетта Орлова рассказала, как справиться со сложной жизненной ситуацией. По ее словам, важно вовремя остановиться и перестать в постоянном режиме читать новостные ленты, так как это только повышает уровень тревожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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