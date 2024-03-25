Пострадавшим при теракте в "Крокусе" оказывают круглосуточную психологическую помощь

С теми, кто пережил нападение или потерял родных в "Крокус Сити Холле", работают московские психологи. Обратиться за помощью можно круглосуточно. Кроме того, в столице функционирует горячая линия.

Тем временем психолог Анетта Орлова рассказала, как справиться со сложной жизненной ситуацией. По ее словам, важно вовремя остановиться и перестать в постоянном режиме читать новостные ленты, так как это только повышает уровень тревожности.

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