Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 16:45

В мире

Новости мира: президент Франции предложил помощь в расследовании теракта в "Крокусе"

Новости мира: президент Франции предложил помощь в расследовании теракта в "Крокусе"

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Франция предложила российским спецслужбам сотрудничество в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, главная цель – как можно скорее найти ответственных за случившееся и эффективно вести борьбу с терроризмом. Ранее в Кремле отметили, что о помощи других стран речь не идет.

Тем временем в США американский сенатор Марко Рубио предположил, что теракт, аналогичный произошедшему в России, может случиться и в Штатах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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