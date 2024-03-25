Новости мира: президент Франции предложил помощь в расследовании теракта в "Крокусе"

Франция предложила российским спецслужбам сотрудничество в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, главная цель – как можно скорее найти ответственных за случившееся и эффективно вести борьбу с терроризмом. Ранее в Кремле отметили, что о помощи других стран речь не идет.

Тем временем в США американский сенатор Марко Рубио предположил, что теракт, аналогичный произошедшему в России, может случиться и в Штатах.

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