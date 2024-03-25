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25 марта, 15:15

Происшествия

СК РФ начал выяснять, как работали эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле"

СК РФ начал выяснять, как работали эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле"

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Следственный комитет РФ устанавливает организаторов теракта в "Крокус Сити Холле". Параллельно сотрудники ведомства выясняют, как работали системы оповещения в концертном зале и были ли открыты эвакуационные выходы. 

По данным на 25 марта, суд отправил в СИЗО четверых обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл". По версии следствия, четверо арестованных были участниками нападения. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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