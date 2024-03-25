Новости часа: 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больниц

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц Москвы за последние сутки, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главная забота властей в контексте теракта в "Крокусе" – это помощь пострадавшим и родственникам погибших. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из-за гололедицы синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до среды, 26 марта.