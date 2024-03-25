Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 15:00

Происшествия

Новости часа: 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больниц

Новости часа: 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписаны из больниц

В Москве разыскивают спасшего инвалида мужчину

Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта

Басманный суд отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

На месте теракта в Подмосковье разобрали 645 кубометров завалов

Врачи Боткинской больницы рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

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Меры безопасности усилили в парке развлечений "Остров Мечты" и концертном зале "Москва"

Новости мира: 40 подозреваемых задержали в Турции после теракта в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц Москвы за последние сутки, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главная забота властей в контексте теракта в "Крокусе" – это помощь пострадавшим и родственникам погибших. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Из-за гололедицы синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до среды, 26 марта.

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