Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта

Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла". Специалисты также проведут детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как функционировали системы оповещения о ЧС.