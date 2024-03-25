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25 марта, 14:45

Происшествия

Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта

Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта

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Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников "Крокус Сити Холла". Специалисты также проведут детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как функционировали системы оповещения о ЧС.

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