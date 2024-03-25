Новости мира: 40 подозреваемых задержали в Турции после теракта в Подмосковье

Сорок подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" задержали в Турции после теракта в Подмосковье. Крупную операцию турецкие силовики провели сразу в восьми провинциях.

Кроме того, на Западе тоже опираются на версию о причастности ИГИЛ к теракту в России. Сотрудники спецслужб опасаются, что следующей целью может стать Олимпиада в Париже, пишет New York Times со ссылкой на свои источники. На фоне волнений президент Латвии призвал страны ЕС вернуть военный призыв и установить расходы на оборону на уровне 3% ВВП.

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