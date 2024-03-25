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25 марта, 07:30

Происшествия

Акции в память жертв теракта в "Крокусе" прошли в Палестине, Эквадоре и Венесуэле

Акции в память жертв теракта в "Крокусе" прошли в Палестине, Эквадоре и Венесуэле

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Акции в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле" прошли и во многих странах. Поддержку россиянам выразил народ Палестины. Десятки людей собрались у стихийного мемориала рядом с представительством России в Рамалле. Цветы возложили представители местных органов власти, политических партий и общественных организаций.

Несли цветы и выражали соболезнования в Эквадоре. Люди собирались у стен посольства России в столице республики Кито. Среди пришедших – много эквадорских выпускников российских университетов. В открытой книге соболезнований жители Эквадора делали записи со словами поддержки России и осуждения нападения на мирных людей в концертном зале.

Акции солидарности с народом России прошли в крупных городах Венесуэлы. В Каракасе люди собрались у здания посольства России. Они возложили цветы и установили свечи. Среди пришедших были лидеры молодежных движений, которые недавно вернулись с Всемирного фестиваля молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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