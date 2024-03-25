Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

Свыше пяти тысяч человек были эвакуированы из "Крокус сити холла" в день теракта. Об этом ТАСС сообщил работник концертного зала. Еще до прибытия полицейских и спасателей помощь посетителям "Крокуса" оказывали сотрудники развлекательного комплекса, среди них были подростки. Они помогали выводить людей из здания и эвакуировали около сотни человек. Их самоотверженность помогла избежать большего числа жертв.

Чтобы помочь людям, которые стали жертвами террористической атаки, водители такси приезжали к "Крокусу" и бесплатно отвозили всех домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.