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25 марта, 09:15

Происшествия

Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

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Свыше пяти тысяч человек были эвакуированы из "Крокус сити холла" в день теракта. Об этом ТАСС сообщил работник концертного зала. Еще до прибытия полицейских и спасателей помощь посетителям "Крокуса" оказывали сотрудники развлекательного комплекса, среди них были подростки. Они помогали выводить людей из здания и эвакуировали около сотни человек. Их самоотверженность помогла избежать большего числа жертв.

Чтобы помочь людям, которые стали жертвами террористической атаки, водители такси приезжали к "Крокусу" и бесплатно отвозили всех домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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