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25 марта, 07:15

Происшествия

Сотрудники МЧС выразили свои соболезнования семьям погибших в теракте 22 марта

Сотрудники МЧС выразили свои соболезнования семьям погибших в теракте 22 марта

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Свои соболезнования семьям погибших в теракте в подмосковном Красногорске выразили и сотрудники МЧС. По всей стране специалисты ведомства из разных регионов возложили цветы к стихийным мемориалам и почтили память погибших минутой молчания.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по гражданским лицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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