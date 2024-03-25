25 марта, 07:15Происшествия
Сотрудники МЧС выразили свои соболезнования семьям погибших в теракте 22 марта
Свои соболезнования семьям погибших в теракте в подмосковном Красногорске выразили и сотрудники МЧС. По всей стране специалисты ведомства из разных регионов возложили цветы к стихийным мемориалам и почтили память погибших минутой молчания.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по гражданским лицам.
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