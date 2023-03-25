Пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах. Видео, на котором запечатлен инцидент, прислали очевидцы.

На кадрах видно, что рядом находится балкон, где его фасад уже почернел от огня. По словам очевидцев, в квартире, где произошел пожар находилась пенсионерка, ее удалось спасти. В настоящее время возгорание ликвидировано. Однако несколько квартир, которые находятся ниже, были затоплены в результате тушения.

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