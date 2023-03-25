Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах

Пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах

Транспортный комплекс обеспечит в сезон отпусков перевозку в Крым 3 миллионов пассажиров

Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции

Часть навесного потолка обрушилась в ТЦ "Филион" на западе Москвы

Автомобиль загорелся на шоссе Энтузиастов

Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД перед Рублевским шоссе

Сильная турбулентность произошла во время рейса из Анголы в Лиссабон

Пожар произошел на стройплощадке возле Москвы-Сити

Шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Бурятии

На востоке Испании бушуют лесные пожары

Пожар произошел в жилом доме в подмосковных Люберцах. Видео, на котором запечатлен инцидент, прислали очевидцы.

На кадрах видно, что рядом находится балкон, где его фасад уже почернел от огня. По словам очевидцев, в квартире, где произошел пожар находилась пенсионерка, ее удалось спасти. В настоящее время возгорание ликвидировано. Однако несколько квартир, которые находятся ниже, были затоплены в результате тушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика