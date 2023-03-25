Мужчина с перебинтованной головой ограбил ювелирный магазин в Тюмени. Он попросил примерить золотую цепочку стоимостью 192 тысячи рублей. Продавца не смутило, что у мужчины была полностью забинтована голова – были видны только глаза. Схватив цепочку, преступник выскочил из магазина. Позже он сдал украшение в ломбард. Оказалось, что мужчина был ранее судим. В прошлый раз грабил магазин по той же схеме. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.