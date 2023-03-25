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Извержение вулкана Левотоло началось на юге Индонезии

Извержение вулкана Левотоло началось на юге Индонезии

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Извержение вулкана Левотоло началось на юге Индонезии. Огненная гора выбросила километровый столб пепла и раскаленную лаву на расстояние до пятисот метров от кратера. Власти установили двухкилометровую зону отчуждения вокруг вулкана.

Пепел засыпает близлежащие деревни. Людям рекомендуют носить маски, чтобы избежать проблем с дыханием. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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