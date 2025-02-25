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25 февраля, 16:45

Происшествия

Новости мира: в Южной Корее строящийся мост рухнул на рабочих

Новости мира: в Южной Корее строящийся мост рухнул на рабочих

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В Южной Корее строящийся мост будущей скоростной автомагистрали рухнул прямо на рабочих. Там сорвались пять больших балок, которые перемещали между опорами. В результате погибли четыре человека, шестеро ранены. Компания, которая занимается строительством, принесла извинения.

Первый в мире летающий автомобиль протестировали в Калифорнии. Стартап опубликовал видео, где машина по воздуху летит над другой, припаркованной на земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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