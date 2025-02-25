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Новости

25 февраля, 13:30

Происшествия

Новости мира: СК РФ подключился к выяснению обстоятельств ЧП в генконсульстве в Марселе

Новости мира: СК РФ подключился к выяснению обстоятельств ЧП в генконсульстве в Марселе

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Следственный комитет России подключился к выяснению обстоятельств взрывов на территории генконсульства России в Марселе. Возбуждено уголовное дело по статье о нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой.

В Южной Корее строящийся мост будущей скоростной автомагистрали рухнул прямо на рабочих. Сорвались пять больших балок, которые перемещали между опорами. В результате ЧП погибли четыре человека, еще шестеро ранены. Компания, которая занимается строительством, принесла извинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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