Поиски Boeing 777, пропавшего с радаров у берегов Австралии, возобновились

У побережья Австралии возобновились поиски пассажирского лайнера, который загадочно исчез больше 10 лет назад. Речь идет о Boeing 777, который в марте 2014 года вылетел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров. На борту находились 239 человек.

Предположительно, самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Тогда трехлетняя поисковая операция результатов не принесла, а обломки воздушного судна так и не нашли.

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