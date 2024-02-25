Новости регионов: пожар произошел на строительном рынке в Волгограде

Строительный рынок загорелся в Волгограде. Первоначально площадь возгорания составляла 30 квадратных метров, но огонь быстро распространился. На данный момент, как сообщают в МЧС, пожар удалось локализовать на площади 920 "квадратов". На месте продолжают работать спасатели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Тем временем под Ялтой замерз водопад Су-Учхан. Минусовая температура превратила стометровый поток в ледяные глыбы и сосульки.

Кроме того, в Архангельске в честь юбилея города прошел масштабный флешмоб. На берегу Северной Двины команды школ города и делегации студотрядов из 40 регионов России слепили 84 снеговика. Их выстроили в цифру 440.

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