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Новости

25 февраля, 10:30

Происшествия

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: пожар охватил 30-этажный жилой комплекс в Китае

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Ночью на востоке Китая, в городе Нанкин, произошел масштабный пожар. Пламя охватило 30-этажный жилой комплекс. Распространение огня началось с первого этажа, где хранились электромопеды. По последним данным, 15 человек погибли, более 40 доставлены в больницу с отравлением и ожогами.

Тем временем в столице Сербии прошла акция в поддержку России. Сотни людей собрались у памятника царю Николаю II и прошлись маршем по центральным улицам Белграда, выкрикивая лозунги в поддержку Владимира Путина.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок дала интервью американскому Wall Street Journal. По ее словам, санкции против России не должны были сработать. В то, что они остановят боевые действия, не верил никто. Их приняли, только потому что посчитали, что санкции важны. Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала немецкую коллегу "недалекой" и напомнила, что в правительстве ЕС работают сотни таких, как немецкий министр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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