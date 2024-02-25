В городе Нанкин, Китай, масштабный пожар охватил 30-этажный жилой комплекс. Возгорание началось на первом этаже, где хранились электромопеды. На данный момент известно о 15 погибших, более 40 человек доставлены в больницу с отравлением и ожогами.

Тем временем в Нигерии продажа дешевого риса обернулась катастрофой. Местная таможенная служба решила распродать конфискованный ранее товар по минимальным ценам. В итоге пришли сотни людей, из-за чего начался хаос. Многие оказались зажаты толпой. Как минимум один человек погиб, десятки находятся в больнице.

Кроме того, в Белграде прошла масштабная акция в поддержку России. Сотни сербов собрались у памятника Николаю II и прошлись по центральным улицам города. Люди пронесли множество российских флагов, выкрикивая лозунги в поддержку Владимира Путина.

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