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Новости

25 февраля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

Новости часа: в Москве ожидается мокры снег и сильный ветер

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет

Склад лакокрасочной продукции загорелся в Киеве

Глава СК поручил доложить об инциденте с гибелью ребенка в парке "Покровское-Стрешнево"

Уголовное дело возбудили после убийства 26 оленей на Сахалине

Машина врезалась в столб в Солнцеве

Глава СК поручил представить доклад по делу о гибели ребенка на горке в Москве

На Сахалине браконьеры убили 26 краснокнижных оленей

ВСУ обстреляли территорию ЛНР

Фигурантов уголовного дела, возбужденного после массовой драки в метро, отправили под домашний арест. Все задержанные подростки на допросе признали свою вину. Им предъявлены обвинения в хулиганстве.

В арт-парке "Никола-Ленивец" в субботу проводили Масленицу. По многолетней традиции там сожгли специально подготовленный для этого арт-объект. В этом году это был гигантский куб высотой 19 метров. Его построили по принципу мазанки. Он состоял из сена, старых веток, предметов быта и другого строительного мусора.

В России выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам. Данную меру обсуждали еще в прошлом году. В Минтрансе РФ уточняют, что повышение оплаты необходимо из-за роста стоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор".

В Берлине собралась многотысячная демонстрация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Активисты выступают против поставок оружия Киеву, а также за скорейшее проведение мирных переговоров. Несмотря на плохую погоду, у Бранденбургских ворот собрались порядка 25 тысяч человек.

Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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