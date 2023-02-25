Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

Фигурантов уголовного дела, возбужденного после массовой драки в метро, отправили под домашний арест. Все задержанные подростки на допросе признали свою вину. Им предъявлены обвинения в хулиганстве.

В арт-парке "Никола-Ленивец" в субботу проводили Масленицу. По многолетней традиции там сожгли специально подготовленный для этого арт-объект. В этом году это был гигантский куб высотой 19 метров. Его построили по принципу мазанки. Он состоял из сена, старых веток, предметов быта и другого строительного мусора.

В России выросли тарифы за проезд по платным федеральным трассам. Данную меру обсуждали еще в прошлом году. В Минтрансе РФ уточняют, что повышение оплаты необходимо из-за роста стоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор".

В Берлине собралась многотысячная демонстрация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Активисты выступают против поставок оружия Киеву, а также за скорейшее проведение мирных переговоров. Несмотря на плохую погоду, у Бранденбургских ворот собрались порядка 25 тысяч человек.



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