Глава СК поручил представить доклад по делу о гибели ребенка на горке в Москве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о гибели ребенка на необорудованной горке в Москве. Трагедия произошла в парке Покровское-Стрешнево. Во время катания на тюбинге мальчик врезался в дерево, в тяжелом состоянии его увезли в больницу, но спасти не удалось.

Почему такие истории повторяются из года в год? И что с техникой безопасности? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.