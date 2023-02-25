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Происшествия

Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели ребенка на горке в Москве

Бастрыкин поручил представить доклад по делу о гибели ребенка на горке в Москве

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу о гибели ребенка на необорудованной горке в Москве. Трагедия произошла в парке Покровское-Стрешнево. Во время катания на тюбинге мальчик врезался в дерево, в тяжелом состоянии его увезли в больницу, но спасти не удалось.

Почему такие истории повторяются из года в год? И что с техникой безопасности? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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