Спасатели нашли девушку, которая заблудилась на льду Байкала

Спасатели нашли девушку, которая заблудилась на льду озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС. Известно, что она вышла со станции и отправилась в сторону поселка Листвянки. Пройти нужно было более 40 километров. Ориентировалась туристка на огни домов. Но когда рассвело, она сбилась с пути.

Ранее девушка зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС России. Поэтому на ее поиски оперативно отправили группу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.