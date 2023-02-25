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Происшествия

Спасатели нашли девушку, которая заблудилась на льду Байкала

Спасатели нашли девушку, которая заблудилась на льду Байкала

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Спасатели нашли девушку, которая заблудилась на льду озера Байкал. Об этом сообщили в МЧС. Известно, что она вышла со станции и отправилась в сторону поселка Листвянки. Пройти нужно было более 40 километров. Ориентировалась туристка на огни домов. Но когда рассвело, она сбилась с пути.

Ранее девушка зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС России. Поэтому на ее поиски оперативно отправили группу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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