В ТЦ "Афимолл" загорелось помещение

Ночью в "Москва-Сити" было много пожарных машин – в торговом центре "Афимолл" загорелось помещение.

Пожар был небольшой – всего несколько квадратных метров. Огонь быстро потушили, обошлось без пострадавших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.