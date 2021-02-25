В Одинцове произошло ДТП с участием зенитного ракетного комплекса ЭС 400

В Одинцове произошла массовая авария с участием зенитного ракетного комплекса ЭС 400. Он ехал первым в колонне и влетел в машину автоинспекции. Всего повреждены 4 автомобиля.

На место уже прибыла полиция. В данный момент все подробности выясняются.