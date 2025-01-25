Новости мира: в Нигерии самолет совершил аварийную посадку

В Нигерии самолет, следовавший из Лагоса в Вашингтон, вынужден был совершить аварийную посадку. Причиной стали неполадки с двигателем. На борту находились 256 человек, из которых 38 пострадали: четверо получили серьезные травмы, остальные – легкие.

Самую красивую женщину в мире вычислили по формуле золотого сечения. Согласно расчетам, первое место заняла Кейт Мосс, чье лицо на 94% соответствует древнегреческим идеалам. В тройку лидеров вошли также Синди Кроуфорд и Жизель Бундхен.

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